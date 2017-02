Warum so traurig schönes Kind?

Macht dein Leben keinen Sinn?

Sind die Instinkte noch nicht wach?

Ist dein Wille noch zu schwach? Willst du Licht in Dunkelheit?

Den Triumph über die Zeit?

Trink mit mir den Wein

Den Wein des Losgerissenseins Keine Zeit

Keine Zeit – für die Wirklichkeit

Keine Zeit – dein Leben zieht an dir vorbei Sieh was der Tag dir bringt

Welches Lied er für dich singt

Es ist für dich bestimmt Der Tag ist für dich vorgeseh’n

Lass ihn nicht vorübergeh’n

Er kann dir alles geben

Die beste Zeit in deinem Leben Die Zeit vergeht wie im Flug

Sie kriegt nie genug

Sie ist nur das

Nur das was du daraus machst Nichts ist vorhersehbar

Du lebst auf eigene Gefahr

Eine Kampfansage

Bis ans Ende deiner Tage Keine Zeit

Keine Zeit – für die Wirklichkeit

Keine Zeit – dein Leben zieht an dir vorbei Sieh was der Tag dir bringt

Welches Lied er für dich singt

Es ist für dich bestimmt Der Tag ist für dich vorgeseh’n

Lass ihn nicht vorübergeh’n

Er kann dir alles geben

Die beste Zeit in deinem Leben Ein sorgenfreies Leben

Wird es für dich nicht geben

Ganz gleich ob es uns gefällt

Jeder Tag ist die Begegnung mit uns selbst Der Tag ist dir geweiht

Verschwende keine Zeit

Lebe jetzt und hier

Und begrab’ ihn tief in dir Keine Zeit

Keine Zeit – für die Wirklichkeit

Keine Zeit – dein Leben zieht an dir vorbei Sieh was der Tag dir bringt

Welches Lied er für dich singt

Es ist für dich bestimmt

Perché così triste, bel bambino?

La tua vita non ha senso?

Gli istinti non sono ancora pronti?

Il tuo volere è ancora troppo debole? Vuoi la luce nell’oscurità?

Il trionfo sul tempo?

Bevi il vino con me

il vino di chi riesce a staccarsi Non c’è tempo

non c’è tempo – per la verità

non c’è tempo – la tua vita ti passa davanti Guarda cosa ti porta il giorno

quale canzone canta per te

è stabilito per te Il giorno è previsto per te

non lasciarlo passare

Esso può darti tutto

il miglior tempo della tua vita Il tempo vola

non se ne ha mai abbastanza

esso è solo ciò che

ciò che tu riesci a farne Nulla è prevedibile

Tu vivi a tuo rischio e pericolo

una sfida

fino alla fine dei tuoi giorni Non c’è tempo

non c’è tempo – per la verità

non c’è tempo – la tua vita ti passa davanti Guarda cosa ti porta il giorno

quale canzone canta per te

è stabilito per te Il giorno è previsto per te

non lasciarlo passare

Esso può darti tutto

il miglior tempo della tua vita Una vita spensierata

non ti verrà data

non importa se ci piace

ogni giorno è un incontro con noi stessi Il giorno è dedicato a te

non sprecare tempo

vivi qui ed ora

e sotterralo nel profondo dentro di te Non c’è tempo

non c’è tempo – per la verità

non c’è tempo – la tua vita ti passa davanti Guarda cosa ti porta il giorno

quale canzone canta per te

è stabilito per te