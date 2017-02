Die Industrie und ihre Helfer

Verkaufen euch für dumm

Sie servieren

Und ihr rührt die Scheiße um Ich brauch’ sie nicht

Und ich hab sie nie gebraucht

Ich scheiß auf MTV

Und auf die andern Sender auch Ich und meine Brüder ham’

Das Kriegsbeil ausgegraben

Wir können es uns leisten

Euch als Feinde zu haben

Feige und bestechlich

Und für das was sie sagen

Nicht bereit

Die Konsequenzen zu tragen

Deshalb keine Amnestie für MTV

Keine Amnestie für MTV Ich zeigte euch die Wahrheit

Doch die Wahrheit macht euch Angst

Angst vor der eigenen Courage?

Oder einfach Arroganz? Auf der Suche nach Geld

Und dessen Trophäen

Fickt ihr euch durchs Leben

Und fickt die, die euch sehn Ich und meine Brüder ham’

Das Kriegsbeil ausgegraben

Wir können es uns leisten

Euch als Feinde zu haben

Feige und bestechlich

Und für das was sie sagen

Nicht bereit

Die Konsequenzen zu tragen Ich bin nicht euer Opfer

Ich bin euer Feind

Und ich hasse eure doof-naive

B-e-l-i-e-b-i-g-k-e-i-t

Gonzo! Ich und meine Brüder ham’

Das Kriegsbeil ausgegraben

Wir können es uns leisten

Euch als Feinde zu haben

Feige und bestechlich

Und für das was sie sagen

Nicht bereit

Die Konsequenzen zu tragen

Deshalb keine Amnestie für MTV

Keine Amnestie für MTV

Keine Amnestie für MTV

Keine Amnestie für MTV

Für MTV

L’industria ed i suoi aiutanti

vi prendono per stupidi

loro servono

e voi mescolate la merda Io non ho bisogno di loro

ed io non ne ho mai avuto bisogno

io me ne sbatto di MTV

ed anche degli altri canali Io ed i miei fratelli abbiamo

dissotterrato l’ascia di guerra

Noi possiamo permetterci

di avervi come nemici

codardi e venali

e per ciò che loro dicono

non pronti

a sopportare le conseguenze

perciò nessuna amnistia per MTV

nessuna amnistia per MTV Io vi mostrai la verità

ma la verità vi incute timore

paura del proprio coraggio?

O semplicemente arroganza? Alla ricerca dei soldi

e dei suoi trofei

vaffanculo a voi per tutta la vita

e vaffanculo a coloro, che vi guardano Io ed i miei fratelli abbiamo

dissotterrato l’ascia di guerra

Noi possiamo permetterci

di avervi come nemici

codardi e venali

e per ciò che loro dicono

non pronti

a sopportare le conseguenze Io non sono la vostra vittima

io sono il vostro nemico

ed io odio la vostra stupida ed ingenua

arbitrarietà

Gonzo![1] Io ed i miei fratelli abbiamo

dissotterrato l’ascia di guerra

Noi possiamo permetterci

di avervi come nemici

codardi e venali

e per ciò che loro dicono

non pronti

a sopportare le conseguenze

perciò nessuna amnistia per MTV

nessuna amnistia per MTV

nessuna amnistia per MTV

nessuna amnistia per MTV

per MTV