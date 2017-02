Immer auf der Suche – Testo originale e Traduzione

Die Nacht ist denen

Die sie sich nehmen

50 gr. Wodka bringen mich zurück ins Leben

Ich bin Afficionado – Spirituose

Auf der Suche nach mir selbst

Und der Ganzkörper-Narkose Ich bin

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Die Nacht ist lang und ich bin bereit

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Der Rest ergibt sich von allein

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Viel Speed, kein Ziel und immer im Kreis Ich jage durch die Nacht, in der das Gute schläft

Und das Böse erwacht

120 auf’m Tacho – ins Nirwana mit Karacho

Ich trinke schneller, als ich schlucken kann

Ich will es wissen und die Nacht ist lang

Das wird teuer – Pillen, Pilze, Paranoia Ich bin

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Die Nacht ist lang und ich bin bereit

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Der Rest ergibt sich von allein

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Viel Speed, kein Ziel und immer im Kreis Die Contenance verloren

Die Synapsen eingefroren

Doch im Großen und Ganzen

Ich sag euch – lasst uns tanzen Ich bin

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Die Nacht ist lang und ich bin bereit

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Der Rest ergibt sich von allein

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Immer auf der Suche nach ‘ner guten Zeit

Viel Speed, kein Ziel und immer im Kreis

La notte è di coloro

che se la prendono

50 centilitri di vodka mi riportano in vita

Io sono un appassionato – distillato

alla ricerca di me stesso

e dell’anestesia totale Io sono

sempre alla ricerca di un bel momento

la notte è lunga ed io sono pronto

sempre alla ricerca di un bel momento

il resto vien da sé

sempre alla ricerca di un bel momento

sempre alla ricerca di un bel momento

molta velocità, nessun obiettivo e sempre in tondo Io caccio nella notte, nella quale il buono dorme

ed il cattivo si sveglia

120 sul tachimetro – nel nirvana a tutta birra

io bevo più velocemente, di quanto io possa deglutire

io voglio saperlo e la notte è lunga

sarà caro – pillole, funghi, paranoia Io sono

sempre alla ricerca di un bel momento

la notte è lunga ed io sono pronto

sempre alla ricerca di un bel momento

il resto vien da sé

sempre alla ricerca di un bel momento

sempre alla ricerca di un bel momento

molta velocità, nessun obiettivo e sempre in tondo L’autocontrollo perso

le sinapsi congelate

ma nel complesso

io vi dico – lasciateci danzare Io sono

sempre alla ricerca di un bel momento

la notte è lunga ed io sono pronto

sempre alla ricerca di un bel momento

il resto vien da sé

sempre alla ricerca di un bel momento

sempre alla ricerca di un bel momento

molta velocità, nessun obiettivo e sempre in tondo