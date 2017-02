Ich bete den Boden an

Auf dem du gehst

Dein Bild hängt an meiner Wand

Ja, ich gesteh’ Ich würde alles für dich tun

Ich lebe nur für dich

Ich würde für dich töten

Doch du siehst mich nicht Ich schrieb dir tausend Liebesbriefe

Ich will an deiner Seite sein

Ich will an deiner Seite sein

Ich weiß wo du wohnst

Und ich weiß du bist allein Ich bin seelenlos geboren

Neurotisch und morbid

Einer von denen

die nur eine Mutter liebt Erwarte kein Erbarmen

Keine Gnade, kein Verzeih’n

Ich habe lang darauf gewartet

Jetzt bist du mit mir allein Ich schrieb dir tausend Liebesbriefe

Ich will an deiner Seite sein

Ich will an deiner Seite sein

Ich weiß wo du wohnst

Und ich weiß du bist allein Ich schrieb dir tausend Liebesbriefe

Ich will an deiner Seite sein

Ich will an deiner Seite sein

Ich weiß wo du wohnst

Ich weiß wo du wohnst

Ich weiß wo du wohnst

Ich weiß wo du wohnst

Und ich weiß du bist allein

Io idolatro il pavimento

sul quale tu cammini

la tua immagine appesa sulla mia parete

sì, lo confesso Io farei di tutto per te

io vivo solo per te

io ucciderei per te

ma tu non mi vedi Io ti scrissi un migliaio di lettere d’amore

io voglio stare dalla tua parte

io voglio stare dalla tua parte

io so dove abiti

ed io so che tu sei sola Io sono nato senza l’anima

nevrotico e morboso

uno di quelli

che solo una madre amerebbe Non aspettarti nessuna pietà

nessuna grazia, nessun perdono

Io ho aspettato a lungo

ora tu sei da sola con me Io ti scrissi un migliaio di lettere d’amore

io voglio stare dalla tua parte

io voglio stare dalla tua parte

io so dove abiti

ed io so che tu sei sola Io ti scrissi un migliaio di lettere d’amore

io voglio stare dalla tua parte

io voglio stare dalla tua parte

io so dove abiti

io so dove abiti

io so dove abiti

io so dove abiti

ed io so che tu sei sola