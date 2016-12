Ich mache was Ich will – Testo originale e Traduzione

Ich weiß es ist nicht leicht

Wenn man seine Ziele nicht erreicht

Ich kenne Dein Problem

Ich kann Dich gut versteh’n

Doch wenn Du wirklich lebst

Wenn Du für Deine Wahrheit gehst

Wenn Du wirklich an Dich glaubst

Bekommst Du alles was Du brauchst Ich mache was ich will

Ich tue das, woran ich glaube

Ich lebe meine Wahrheit

Ich traue meinen Augen

Ich gehöre meinen Worten

Nur mir selbst

Ich mache was ich will

Ich mache das, was mir gefällt Ich rede nicht von Geld

Sondern von dem, was wirklich zählt

Nicht von kleinem Glück

Halt mich für verrückt

Doch ich weiß, wovon ich rede

Ich weiß warum ich lebe

Du bist das, was Du draus machst

Und Du bekommst, was Du erschaffst Ich mache was ich will

Ich tue das, woran ich glaube

Ich lebe meine Wahrheit

Ich traue meinen Augen

Ich gehöre meinen Worten

Nur mir selbst

Ich mache was ich will

Ich mache das, was mir gefällt Und wenn ich tausendmal verliere

Wenn ich dafür krepiere

Du machst mir keine Angst

Ich tue nicht, was Du verlangst

Ich gehöre meinen Worten

Meinen Worten, meinen Liedern

Und falls Du meine Sprache sprichst

Seh’n wir uns wieder Ich mache was ich will

Ich tue das, woran ich glaube

Ich lebe meine Wahrheit

Ich traue meinen Augen

Ich gehöre meinen Worten

Nur mir selbst

Ich mache was ich will

Ich mache das, was mir gefällt Ich mache was ich will

Ich tue das, woran ich glaube

Ich lebe meine Wahrheit

Ich traue meinen Augen

Ich gehöre meinen Worten

Nur mir selbst

Ich mache was ich will

Ich mache das, was mir gefällt Ich mache das, was mir gefällt

Io so che non è facile

quando non si raggiunge il proprio obiettivo

io conosco il tuo problema

io ti capisco molto bene

ma quando tu vivi veramente

quando tu vai per la tua verità

quando tu credi veramente a te stesso

tu diventi tutto ciò di cui tu hai bisogno Io faccio ciò che voglio

io faccio ciò, a cui credo

io vivo la mia verità

io credo ai miei occhi

io appartengo alle mie parole

solo a me stesso

io faccio ciò che voglio

io faccio ciò, che mi piace Io non parlo di soldi

ma di ciò, che conta veramente

non di una piccola fortuna

considerami pazzo

ma io so, di cosa parlo

io so perché sono vivo

tu sei ciò, che tu fai

e tu diventi, ciò che tu crei Io faccio ciò che voglio

io faccio ciò, a cui credo

io vivo la mia verità

io credo ai miei occhi

io appartengo alle mie parole

solo a me stesso

io faccio ciò che voglio

io faccio ciò, che mi piace E quando perdo un migliaio di volte

quando io crepo a causa di ciò

Tu non mi fai paura

io non faccio, ciò che tu pretendi

Io appartengo alle mie parole

alle mie parole, alle mie canzoni

e nel caso in cui tu non parli la mia lingua

allora ci vedremo di nuovo Io faccio ciò che voglio

io faccio ciò, a cui credo

io vivo la mia verità

io credo ai miei occhi

io appartengo alle mie parole

solo a me stesso

io faccio ciò che voglio

io faccio ciò, che mi piace Io faccio ciò che voglio

io faccio ciò, a cui credo

io vivo la mia verità

io credo ai miei occhi

io appartengo alle mie parole

solo a me stesso

io faccio ciò che voglio

io faccio ciò, che mi piace Io faccio ciò, che mi piace