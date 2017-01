Gesichter des Todes – Testo originale e Traduzione

Die dunkler Seite der Unterhaltung

Quoten mit Idioten, der Tod kommt nach Haus

Feige Medien, angepasster Meinungsterror

Unerträgliches, gestellter Applaus Analysen

Erstetzt durch Emotionen

Futter für Voyeure

Verarschung für Millionen Betroffene Gesichter, gespieltes Gefühl

Biederes Geschwafel in einem schlechtem Spiel

Menschliche Tragödien sind ihr Brot

Ihr Grundsatz lautet “Spiel mir das Lied vom Tod” Analysen

Erstetzt durch Emotionen

Futter für Voyeure

Verarschung für Millionen Gesichter des Todes

Wie weit kann man gehen

Gesichter des Todes

Willst du sie sehn Gesichter des Todes

Wie weit kann man gehen

Gesichter des Todes

Willst du sie sehn

Il lato oscuro dell’intrattenimento

in contrasto con gli idioti, la morte torna a casa

mass-media codardi, tattiche di propaganda adattate

insopportabili, applausi richiesti Analisi

sostituite dalle emozioni

cibo per i guardoni

prese per il culo per milioni Volti turbati, sentimenti recitati

chiacchiere oneste in un gioco pessimo

le tragedie umane sono il loro pane

Il suo principio stabilisce: “Suonami la canzone della morte” Analisi

sostituite dalle emozioni

cibo per i guardoni

prese per il culo per milioni Il volto della morte

quanto può ancora andare avanti?

Il volto della morte

vuoi vederla? Il volto della morte

quanto può ancora andare avanti?

Il volto della morte

vuoi vederla?