Finde die Wahrheit – Testo originale e Traduzione

Ich rieche Angst,

Ich rieche Korruption

Erlahmten Glauben

Resignation

Ich rieche eine kranke

Eine kranke müde Welt

Ich rieche Gier

Die Gier nach Geld Finde die Wahrheit

Hab keine Angst

Finde die Wahrheit

Solange Du noch kannst

Denn die Wege sind lang

Und selbst der Tod ist nicht ihr Ende

Wach endlich auf

Reich mir die Hände

Reich mir die Hände – werde Legende Ich laufe durch die Straßen

Und alles was ich seh’ – sind

Verlorene Seelen

Gesichtlose Armeen

Korrupte Bullen

Schulen voller Idioten

Die falsche Götter

Die falschen Drogen Finde die Wahrheit

Hab keine Angst

Finde die Wahrheit

Solange Du noch kannst

Denn die Wege sind lang

Und selbst der Tod ist nicht ihr Ende

Wach endlich auf

Reich mir die Hände

Reich mir die Hände – werde Legende Ich rieche Böses

Und Bitterkeit befällt mich

Das Leben stinkt

Es stinkt gewaltig

Ich seh die Armut der Reichen

Ihre Ketten aus Gold

Den Schatten des Himmels

Eine Landschaft in Moll Finde die Wahrheit

Hab keine Angst

Finde die Wahrheit

Solange Du noch kannst

Denn die Wege sind lang

Und selbst der Tod ist nicht ihr Ende

Wach endlich auf

Reich mir die Hände

Reich mir die Hände – werde Legende

Io fiuto paura,

io fiuto corruzione

fede scemata

rassegnazione

io fiuto un malato

un mondo malato e stanco

io fiuto cupidigia

la cupidigia di denaro Trova la verità

non aver paura

trova la verità

finché puoi ancora

poiché le strade sono lunghe

e la morte stessa non è la sua fine

destati

porgimi le mani

porgimi le mani – diventa leggenda Io corro per le strade

e tutto ciò che vedo – sono

anime perdute

eserciti senza volti

piedipiatti corrotti

scuole piene di idioti

i falsi dei

le false droghe Trova la verità

non aver paura

trova la verità

finché puoi ancora

poiché le strade sono lunghe

e la morte stessa non è la sua fine

destati

porgimi le mani

porgimi le mani – diventa leggenda Io fiuto cattivi

e l’amarezza mi assale

la vita fa schifo

fa enormemente schifo

Io vedo la povertà dei ricchi

le loro catene d’oro

le ombre del cielo

un paesaggio minore Trova la verità

non aver paura

trova la verità

finché puoi ancora

poiché le strade sono lunghe

e la morte stessa non è la sua fine

destati

porgimi le mani

porgimi le mani – diventa leggenda