Es ist wie es ist – Testo originale e Traduzione

Frag mich nicht wieso, ich weiß es auch nicht und bin froh! Das man so schnell vergisst: Es ist nun mal so wie es ist! Frag mich nicht wieso, ich weiß es auch nicht und bin froh! Das man so schnell vergisst: Es ist nun mal so wie es ist! Es ist wie es ist!

Frag mich nicht wieso, ich weiß es auch nicht und bin froh! Das man so schnell vergisst: Es ist nun mal so wie es ist! Frag mich nicht wieso, ich weiß es auch nicht und bin froh! Das man so schnell vergisst: Es ist nun mal so wie es ist! Es ist wie es ist!

Liebt mich oder hasst mich, es ist mir egal, Alles was ich will, hatte ich schon mal! Jeder weiß Bescheid, ich bin mein größter Feind, ich will wissen wie der Tod schmeckt, und schenk mir noch mal ein!

Frag mich nicht wieso, ich weiß es auch nicht und bin froh! Das man so schnell vergisst: Es ist nun mal so wie es ist! Frag mich nicht wieso, ich weiß es auch nicht und bin froh! Das man so schnell vergisst: Es ist nun mal so wie es ist! Es ist wie es ist!

Il mattino seguente, lo sguardo allo specchio,

il maligno si sveglia, di sera alle sei e mezza!

Io non ne ricevo abbastanza, giorno dopo giorno

io divoro la mia vita e la vomito di nuovo!

Credimi, tu non puoi credermi,

io ho il diavolo in corpo!

ed io so, che la grappa ed il diavolo sono un’unica entità!

Non chiedermi come mai, anch’io non lo so e sono felice!

Si dimentica così velocemente: ma è così com’è!

Non chiedermi come mai, anch’io non lo so e sono felice!

Si dimentica così velocemente: ma è così com’è!

È così com’è!

Amami od odiami, per me è uguale,

tutto ciò che voglio, ce l’avevo già!

Tutti sanno, che io sono il mio più grande nemico,

io voglio sapere che sapore ha la morte,

e versamene un’altra!

Credimi, tu non puoi credermi,

io ho il diavolo in corpo!

ed io so, che la grappa ed il diavolo sono un’unica entità!

Non chiedermi come mai, anch’io non lo so e sono felice!

Si dimentica così velocemente: ma è così com’è!

Non chiedermi come mai, anch’io non lo so e sono felice!

Si dimentica così velocemente: ma è così com’è!

È così com’è!

Non chiedermi come mai, anch’io non lo so e sono felice!

Si dimentica così velocemente: ma è così com’è!

Non chiedermi come mai, anch’io non lo so e sono felice!

Si dimentica così velocemente: ma è così com’è!

È così com’è!