Danke – Testo originale e Traduzione

Es ist an der Zeit, euch folgendes zu sagen;

Euch, die ihr uns antreibt, seit mehr als 20 Jahren.

Mit eurer Hilfe schrieben wir Geschichte,

die Geschichte der Onkelz; und ihren Neffen und Nichten. Wir werden niemals, niemals auseinander geh’n,

wir werden immer, immer zueinander steh’n.

Ihr sollt wissen, das wir nie vergessen:

Wer unsere Freunde sind. Unsere Welt ist eure, könnt ihr das versteh’n?

Unsere freude ist, die eure zu seh’n.

Danke für alles, für diesen Traum, dieses Privileg,

für die Gute Gesellschaft auf einem langen Weg. Wir werden niemals, niemals auseinander geh’n,

wir werden immer, immer zueinander steh’n.

Ihr sollt wissen, das wir nie vergessen:

Wer unsere Freunde sind Wir werden niemals, niemals auseinander geh’n,

wir werden immer, immer zueinander steh’n.

Ihr sollt wissen, das wir nie vergessen:

Wer unsere Freunde sind

È tempo, di dirvi quanto segue;

voi, che ci esortate, da più di 20 anni.

Con il vostro aiuto noi scriviamo la storia,

la storia degli zii; e dei loro nipoti. Noi non andremo mai, mai separati

noi staremo sempre, sempre uno verso l’altro.

Voi dovreste sapere, ciò che noi non dimentichiamo mai:

chi sono i nostri amici. Il nostro mondo è vostro, riuscite a capirlo?

La nostra gioia, è di vedere la vostro.

Grazie di tutto, per questo sogno, questo privilegio,

per la buona compagnia in un lungo viaggio. Noi non andremo mai, mai separati

noi staremo sempre, sempre uno verso l’altro.

Voi dovreste sapere, ciò che noi non dimentichiamo mai:

chi sono i nostri amici. Noi non andremo mai, mai separati

noi staremo sempre, sempre uno verso l’altro.

Voi dovreste sapere, ciò che noi non dimentichiamo mai:

chi sono i nostri amici.