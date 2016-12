Danke für nichts – Testo originale e Traduzione

Auf einmal mögt Ihr uns, wie kann das sein?

Gepusht wird was verkauft, schliesst das uns ein?

Gestern noch verschwiegen, heute auf’m Cover,

morgen Mamas Liebling, Futter für die Gaffer.

Du bist nicht wie ich, wie kannst Du über mich reden?

Du weisst nicht wie ich denke, ich leb’ mein eigenes Leben!

Du weisst nicht wo ich herkomm’, selbst wenn Du es weisst,

du weisst nicht wie ich fühle, Du weißt nicht was es heisst; ich zu sein! Komm und sag’ mir, was ich meine,

komm und sag’ mir, wer ich bin!

Analysier’ mich, finde nichts…

…und bleibe ein dummes Kind – Ha, ha! Wir sind noch lange, noch lange keine Freunde,

wir sind noch lange nicht so weit!

Danke für nichts, Du hilfst mir dich zu hassen,

danke für Nichts, danke für Nichts! Ändert Euren Namen, sagst du, Ändere Deinen!

Nur weil Du alles besser weisst, fang ich nicht an, zu schleimen.

Nichts würde sich ändern, nicht in Tagen, nicht in Jahren,

die Wahrheit ist in Dir und nicht in Deinem Namen! Komm und sag’ mir, was ich meine,

Komm und sag’ mir, wer ich bin!

Analysier’ mich, finde nichts…

…und bleibe ein dummes Kind – Ha, ha! Wir sind noch lange, noch lange keine Freunde,

wir sind noch lange nicht so weit!

Danke für nichts, Du hilfst mir dich zu hassen,

danke für Nichts, danke für Nichts! Wir sind noch lange, noch lange keine Freunde,

wir sind noch lange nicht so weit!

Danke für nichts, Du hilfst mir dich zu hassen,

danke für Nichts, danke für Nichts!

Improvvisamente noi vi piacciamo, com’è possibile?

Viene lanciato ciò che vende, comprende anche noi?

Ieri ancora discreti, oggi sulla copertina

domani prediletti di mamma, cibo per i curiosi

Tu non sei come me, come puoi parlare di me?

Tu non sai come penso, io vivo la mia vita!

Tu non sai da dove provengo, lo stesso se tu lo sai

tu non sai come io mi sento, tu non sai cosa significa, essere me! Vieni e dimmi cosa intendevo,

vieni e dimmi, chi sono!

Analizzami, trova nulla…

…e rimani un bambino stupido – Ha, ha! Noi siamo ancora lontani, ancora lontani dall’essere amici

noi siamo ancora così lontani!

Grazie per niente, tu mi aiuti ad odiarti

grazie per niente, grazie per niente! Cambiate il vostro nome, dici tu, cambia il tuo!

Solo perché tu sai sempre (cos’è) meglio, io non comincio a fare il lecchino

Nulla cambierebbe, né tra giorni, né tra anni,

la verità è dentro di te e non nel tuo nome! Vieni e dimmi cosa intendevo,

vieni e dimmi, chi sono!

Analizzami, trova nulla…

…e rimani un bambino stupido – Ha, ha! Noi siamo ancora lontani, ancora lontani dall’essere amici

noi siamo ancora così lontani!

Grazie per niente, tu mi aiuti ad odiarti

grazie per niente, grazie per niente! Noi siamo ancora lontani, ancora lontani dall’essere amici

noi siamo ancora così lontani!

Grazie per niente, tu mi aiuti ad odiarti

grazie per niente, grazie per niente!