C`est la vie – Testo originale e Traduzione

Dein Tag beginnt beschissen

Kein Geld, aber Hunger

Du klaust oder dealst

Schiebst mit Pädophilen `ne Nummer Wie Scheiße am Straßenrand

Wie `ne ausgetretene Kippe

Vom Kuss der Verzweiflung

Ein Brennen auf den Lippen Die Würfel sind gefallen

C`est la vie

Der Zug ist abgefahren

Den Weg zurück – findest du nie Du lebst da

Wo die Sonne niemals scheint

Im Land vergebener Chancen

Wo niemand um dich weint Auf der Suche nach dem Weg

Den Himmel zu sehn

Nach Drogen die dir helfen

Den Tag zu überstehen Die Würfel sind gefallen

C`est la vie

Der Zug ist abgefahren

Den Weg zurück – findest du nie Die Würfel sind gefallen

C`est la vie

Der Zug ist abgefahren

Den Weg zurück – findest du nie An Dramen herrscht kein Mangel

An allem anderen schon.

Doch die Tür ist verriegelt

Hier ist Endstation Tiefe Narben im Herz

In Herz und Gemüt

Du bist unerwünscht

Ungeliebt Die Würfel sind gefallen

C`est la vie

Der Zug ist abgefahren

Den Weg zurück – findest du nie

La tua giornata comincia schifosamente

niente soldi, ma fame

tu freghi o spacci

traffichi un numero con i pedofili Come la merda sul ciglio della strada

come un mozzicone di sigaretta spento

dal bacio della disperazione

un bruciore sulle labbra Il dado è tratto

così è la vita

il treno è partito

la via del ritorno – non la troverai mai Tu vivi qui

dove il sole non splende mai

nella terra delle chance sprecate

dove nessuno piange per te Alla ricerca della via

per vedere il cielo

delle droghe che ti aiutano

a superare la giornata Il dado è tratto

così è la vita

il treno è partito

la via del ritorno – non la troverai mai Il dado è tratto

così è la vita

il treno è partito

la via del ritorno – non la troverai mai Nessuna mancanza regna nei drammi

e già in tutto il resto.

Ma la porta è sprangata

qui c’è il capolinea Profonde cicatrici nel cuore

nel cuore e nell’animo

tu sei indesiderato

sgradito Il dado è tratto

così è la vita

il treno è partito

la via del ritorno – non la troverai mai