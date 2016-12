Das viele Auf und Ab

Das viele Ab und Auf der Treppen

Die Arbeit wird mir niemals knapp

und meine Schulter schmerzt vom Schleppen Im Keller wogt ein Meer aus Haaren

Ich diene dir seit hundert Jahren

Ich hab mich so danach gesehnt

Ich wollte nichts sein als dein Mann

Du hast mein Leben ausgedehnt

wenn man es “Leben” nennen kann Bitte gib mich endlich frei!

Du weißt doch, unsre Zeit ist längst vorbei

Dein Licht scheint flackernd heller

ich hingegen bin viel schneller ausgebrannt

Ich wird zum Schatten meiner selbst

steh mit dem Rücken an der Wand Das viele Hin und Her

Gefühle, hehr und hingerissen

Die Körper warn so furchtbar schwer

Und meine Kleider sind zerschlissen Um Meer aus Haaren stecken Knochen

Du hast mir so viel versprochen

und doch, gehalten hast du nichts

Das Locken währt schon viel zu lang

Wann kommt der Große Abgesang? Bitte gib mich endlich frei!

Du weißt doch, unsre Zeit ist längst vorbei

Dein Licht scheint flackernd heller

ich hingegen bin viel schneller ausgebrannt

Ich wird zum Schatten meiner selbst

steh mit dem Rücken an der Wand Ich wollt dich so lange nur anbeten

nun bin ich nicht mehr ich und deformiert

Statt deiner Haut berühr ich Tapeten

Ich spüre, ich bin bald schon ausrangiert

Ich komme fast schon nicht mehr in die Gänge

in denen du kein Liebeswort mehr hauchst

Auch wenn ich immer noch sehr an dir hänge

weiß ich doch, dass du einen Neuen brauchst Bitte lass mich endlich gehn!

Der Ort wird niemals eine Ruhestätte

Kannst du den Wunsch denn nicht verstehn?

Mein Stern, ich bin nur eine Silhouette Bitte gib mich endlich frei!

Unsre Zeit ist längst vorbei

Dein Licht scheint flackernd heller

ich hingegen bin viel schneller ausgebrannt

Ich werd zum Schatten meiner selbst

steh mit dem Rücken an der Wand

I molti su e giù

I molti su e giù per le scale

Il lavoro non comincia mai a scarseggiare

e le mie spalle fanno male per il portare carichi In cantina ondeggia un mare di capelli

Ti servo da cento anni

Non vedevo l’ora di farlo

Non volevo essere nient’altro che il tuo uomo

Tu hai allungato la mia vita

se “vita” si può chiamare Per favore lasciami libero!

Certo tu sai, che il nostro tempo è finito da molto tempo

La tua luce tremolando sembra più luminosa

io al contrario sono bruciato molto più velocemente

Divento l’ombra di me stesso

sto con le spalle al muro I molti andirivieni

Sentimenti, sublimi ed entusiasti

I corpi erano così terribilmente pesanti

E i miei vestiti sono logori Intorno al mare di capelli ci sono ossa

Tu mi hai promesso così tanto

e tuttavia, non hai mantenuto nulla

L’adescamento dura già troppo a lungo

Quando arriva il grande canto del cigno? Per favore lasciami libero!

Certo tu sai, che il nostro tempo è finito da molto tempo

La tua luce tremolando sembra più luminosa

io al contrario sono bruciato molto più velocemente

Divento l’ombra di me stesso

sto con le spalle al muro Per così tanto tempo volevo solo adorarti

ora non sono più io e deformato

Invece della tua pelle tocco carta da parati

Sento di essere già scartato

Quasi non vengo più nei corridoi

in cui tu non sussurri più nessuna parola d’amore

Anche se sono ancora molto attaccato a te

tuttavia so, che tu hai bisogno di uno nuovo Per favore lasciami adare finalmente!

Il posto non sarà mai un luogo di riposo

Perché non puoi capire il desiderio?

Stella mia, io sono solo una silhouette Per favore lasciami libero!

Il nostro tempo è finito da molto tempo

La tua luce tremolando sembra più luminosa

io al contrario sono bruciato molto più velocemente

Divento l’ombra di me stesso

sto con le spalle al muro