SouveniReprise – Testo originale e Traduzione

Ein abgeschnittner Nagel, ein kleine bisschen Haut

ein Tröpfchen aus dem Taschentuch vielleicht?

Ein Andenken an dich, ganz unbemerkt von dir geklaut

ein winzig kleines Stückchen “Du” hat schon gereicht So fing es an

Aber dann…

Genug gequält

Genug erzählt Souvenir, Souvenir

Ein großer Teil von mir bleibt wohl für immer

Souvenir, Souvenir

Von allen Träumen bleiben nur noch Trümmer

Erst wird man es noch vermissen, doch bald wird es abgerissen

niemand wird je von uns wissen, niemand ist mehr hier

Souvenir, Souvenir Wohin ging die ganze schöne Zeit?

Ich sah die Queen im braven, grünen Kleid

Die Mauer wurde nicht und doch gebaut

Dann wurde sie auch wieder abgetragen

und mir ist nichts geblieben von den Tagen

Ich hab mich draußen niemals umgeschaut Wohin ging die ganze schöne Zeit?

Ich sah das Land geteilt und auch im Streit

Ich las oft durch die Fenster Straßenschilder

auch diese können ihre Namen ändern

Sie kamen her, auch aus den fernsten Ländern

Ich bin auf keinem der Erinnerungsbilder Souvenir, Souvenir… Wohin ging die ganze schöne Zeit?

Es wusste niemand über uns Bescheid

ganz gleich, wer Position wie besetzte

Ich lebe schon zu lang, jung war ich nie

Der Bahnhof lag zwar immer vis-à-vis

doch war die Reise hierher auch die letzte Ich dachte, das Hotel und sie wärn eins

Ich kannte die Geschichte jedes Steins

Ich zweifle heute an meinem Verstand

Welch Wendung wäre das man meinem Ende

bedeutsamer für mich noch als die Wende?

Was wäre, wenn ich alles nur erfand? Souvenir, Souvenir… Wohin ging die ganze schöne Zeit?

Ein letzter Gang, ich mache mich bereit

Im Keller sind nun Pumpen im Betrieb

Vielleicht wird sich der Ofen neu entzünden

Astoria, wen wirst du nach mir finden?

Dort unten sind nun Pumpen im Betrieb Dort unten sind nun Pumpen in Betrieb…

Un’unghia tagliata, un pezzetto di pelle

forse una piccola goccia dal fazzoletto?

Un ricordo di te, rubato completamente inosservato

un piccolissimo pezzo “tu” lo hai già offerto Così è cominciata

Ma poi…

Tormentato abbastanza

Raccontato abbastanza Souvenir, souvenir

Una grande parte di me probabilmente rimane per sempre

Souvenir, souvenir

Di tutti i sogni rimangono ancora solo macerie

Prima si sentirà ancora la mancanza, ma prsto sarà demolita

nessuno saprà mai di noi, nessuno è più qui

Souvenir, souvenir Dove sono finiti i bei tempi?

Ho visto la regina in un ordinato vestito verde

Il muro non era ancora stato costruito

Poi è stato anche demolito di nuovo

e non mi è rimasto niente dei giorni

Non mi sono mai guardato intorno fuori Dove sono finiti i bei tempi?

Ho visto il Paese diviso e anche in conflitto

Ho letto spesso i cartelli stradali attraverso le finestre

anche questi possono cambiare i loro nomi

Sono venuti qui, anche dai Paesi più lontani

Io non sono nelle immagini della memoria di nessuno Souvenir, souvenir… Dove sono finiti i bei tempi?

Nessuno sapeva chi fossimo

non importa, che posizione occupassimo

Ho vissuto già troppo a lungo, non sono mai stato giovane

La stazione si trovava sempre vis-à-vis

ma il viaggio qui è stato anche l’ultimo Ho pensato, che lei e l’hotel fossero una cosa sola

Ho conosciuto la storia di ogni pietra

Oggi dubito della mia sanità mentale

Quale svolta sarebbe la mia fine

ancora più eloquente per me del cambiamento?

Cosa sarebbe, se avessi solo inventato tutto? Souvenir, souvenir… Dove sono finiti i bei tempi?

Un ultimo corridoio, mi libero

In cantina ora le pompe sono in funzione

Forse la stufa si accenderà di nuovo

Astoria, chi troverai dopo di me?

Laggiù ora le pompe sono in funzione Laggiù ora le pompe sono in funzione…