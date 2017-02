Stahlmann: nuovo album Bastard e tour in arrivo

Stahlmann, nuovo album annunciato: si intitolerà “Bastard” e uscirà a breve. A Marzo partirà anche il nuovo tour di supporto.

Con un comunicato sul proprio profilo Facebook, gli Stahlmann hanno annunciato l’uscita a breve di un nuovo album, “Bastard”, a meno di due anni di distanza da “CO2“, confermandosi come una delle band più attive sul fronte NDH. Per gli Stahlmann il nuovo album sarà infatti il quinto in studio in sette anni.

Seguirà come di consueto un tour di supporto di cui sono già tate annunciate le date: 16 appuntamenti dal 3 Marzo al 20 Maggio in giro per la Germania, con l’eccezione di una data in Svizzera. Sono già disponibili i biglietti per il “Bastard Tour” in prevendita.

Al momento non si conosce la data di uscita del nuovo album degli Stahlmann, né la tracklist, ma la band stessa ha promesso maggiori informazioni a breve. Di seguito vi proponiamo la traduzione del comunicato ufficiale della band.

Gli Stahlmann sono tornati con un nuovo album e un nuovo tour!

Il nostro nuovo album si chiamerà “Bastard” e non vediamo l’ora di sbattervi le nuove canzoni nelle orecchie!

Maggiori informazioni sul nuovo album seguiranno nei prossimi giorni.

Potete essere curiosi 😉 ! Adesso i biglietti per il “Bastard Tour” in prevendita. Ci vediamo presto!

I vostri uomini d’acciaio

