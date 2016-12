Nuovo album Rammstein nel 2017: la conferma di Till

Dopo l’indiscrezione di ieri, secondo cui a breve saranno annunciati nuovi concerti della band, oggi arriva un’altra bomba, forse la più attesa: il nuovo album dei Rammstein uscirà alla fine del 2017. E la conferma non poteva essere più autorevole, visto che arriva direttamente da Till Lindemann, frontman e figura di spicco della band.

Nel corso di un’intervista per il magazine russo AIF a proposito del suo libro di poesie “In stillen Nächten: Gedichte”, Till ha dichiarato quanto segue in risposta ad una domanda sui piani futuri dei Rammstein:

Attualmente stiamo lavorando in studio per registrare un nuovo album. Penso che se tutto andrà senza problemi, saremo in grado di presentare il nuovo disco nell’autunno 2017. E se ci saranno ritardi, nella primavera del 2018. A quel punto partiremo in tour e torneremo qui, in Russia.