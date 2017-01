Nuovo album In Extremo: arriva Quid pro Quo Live

In arrivo tra un mese “Quid pro Quo Live”, dall’ultimo fortunato tour degli In Extremo

Con un annuncio sul proprio sito ufficiale, gli In Extremo hanno annunciato oggi l’uscita di un nuovo disco, “Quid pro Quo Live”, un estratto dell’ultimo tour, a supporto dell’album uscito qualche mese fa.

Il disco uscirà il 2 Dicembre in tre edizioni: standard, limitata e digitale. La prima versione conterrà tutte le 17 tracce del concerto registrato al Palladium di Colonia su un CD, mentre quella limitata includerà un secondo disco, con la versione standard dell’album, che ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche di vendita in Germania, incluse tre bonus track. La versione digitale, invece, includerà solo le tracce live in formato mp3.

Curiosa la copertina dell’album: se su “Quid pro Quo” erano mostrati i componenti della band intenti in una violenta rissa tra loro, ora gli stessi si sono riappacificati, ma mostrano sul volto i segni delle botte date e ricevute; nondimeno “Live” è scritto con il sangue.

Di seguito la tracklist completa dell’album.

Quid pro Quo Live tracklist

Prolog Quid pro Quo Feuertaufe Zigeunerskat Störtebeker Gaukler Unsichtbar Sängerkrieg Lieb Vaterland, magst ruhig sein Roter Stern Spielmannsfluch Sternhagelvoll Schwarzer Rabe Moonshiner Himmel & Hölle Belladonna Pikse Palve

Nuovo album In Extremo: arriva Quid pro Quo Live ultima modifica: da

Commenti

commenti