Concerto Ost+Front a Roma con gli Engelstein

Concerto Ost+Front a Roma il 6 Maggio al Jailbreak Live Club: per l’unica data in Italia del 2017 divideranno il palco con gli Engelstein, Rammstein Tribute Band.

Ottime notizie sul fronte orientale: Metal Germania e An.B. Events annunciano il concerto Ost+Front a Roma, al Jailbreak Live Club, storico locale romano e punto di riferimento per la musica rock e metal nella capitale. La band berlinese tornerà in Italia, per la prima volta a Roma e in esclusiva con l’unica italiana del 2017, con il suo Ultra Tour, che sta riscuotendo grandi successi ben oltre i confini tedeschi, raggiungendo ormai tutta l’Europa.

Parlare degli Ost+Front come band emergente è ormai riduttivo: dopo tre album di successo e concerti nei migliori club e ai più importanti festival europei della scena gothic industrial, possiamo ormai considerare i Berlinesi come una delle realtà più interessanti sulla scena NDH tedesca. Non potevamo quindi trovare una band migliore per chiudere col botto la stagione del Jailbreak Live Club! Herrmann Ostfront e la sua band proporranno uno spettacolo potente e di grande impatto, con inconfondibili sonorità industrial abbinate ad uno show collaudato e in grado di coinvolgere il pubblico per tutta la durata del concerto.

Spesso all’inizio della loro carriera gli Ost+Front sono stati accostati ai Rammstein e ingiustamente accusati di ispirarsi fin troppo a loro: anche se all’interno dello stesso filone industrial e NDH, la band di Herrmann Ostfront sperimenta sonorità diverse. E ad aprire le danze, prima del concerto Ost+Front, sarà proprio la musica dei Rammstein: gli Engelstein, la prima tribute italiana, scalderanno il pubblico con le loro fiamme e il loro sound inconfondibile.

Dopo il concerto degli Ost+Front a Roma ci sarà un dj set in linea con la serata, con sonorità gothic e industrial sapientemente mixate da dj Severance, figura di riferimento nell’underground romano grazie al suo brand Metamorfosi.

Per tutte le informazioni sul concerto degli Ost+Front a Roma potete contattare i riferimenti sull’evento Facebook o inviare un’email direttamente qui sul sito.

