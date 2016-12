Concerti Rammstein 2017: ecco date e biglietti

Confermate le indiscrezioni: annunciati i nuovi concerti dei Rammstein nel 2017. Vedi le date e acquista i biglietti

Aggiornamento 22/11/2016

Sono confermate le indiscrezioni circolate la settimana scorsa e, con un comunicato sul sito ufficiale, sono stati annunciati i concerti dei Rammstein nel 2017. Ecco la traduzione con cui la band ha confermato la partecipazione ad alcuni festival della prossima estate:

Dopo una grande estate di festival nel 2016, i Rammstein conquisteranno i palchi dei festival in tutto il mondo anche nel 2017. Oggi sono stati confermati i primi concerti per il 2017!

Concerti Rammstein 2017, tutte le date:

Circola ormai da un paio di giorni l’indiscrezione su internet, secondo cui saranno annunciati a breve nuovi concerti Rammstein nel 2017. Una non meglio precisata “fonte ben informata” avrebbe rivelato infatti che la band comunicherà a giorni la partecipazione ai vari festival estivi del 2017, così come aveva fatto lo scorso anno.

Al momento non si sa nulla delle probabili date e location, ma poiché l’indiscrezione arriva dalla Francia, si precisa solo che ci sarà un’unica data in una città francese. Per il resto dobbiamo aspettare l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare a breve sul sito ufficiale Rammstein.de.

Come già capitato nel 2016, è probabile che si aggiunga anche qualche data extra e che ci saranno quindi altri concerti dei Rammstein nel 2017, al di fuori dei festival. Al momento sembra però improbabile un ritorno in Italia (dopo il Gods of Metal lo scorso anno, si potrebbe azzardare una nuova apparizione sul palco del Rock in Roma?).

L’annuncio di nuovi concerti dei Rammstein nel 2017, non fa tuttavia ben sperare riguardo alla probabilità che la band possa pubblicare il tanto atteso nuovo album l’anno prossimo. Infatti l’uscita del nuovo disco lascerebbe presupporre l’organizzazione di un tour di supporto, come in passato, piuttosto che la partecipazione a dei festival. Tuttavia è anche vero che da qui alla prossima estate la band potrebbe continuare a lavorare alle nuove canzoni (lecito aspettarsi almeno 1/2 inediti nella prossima scaletta) e magari presentare il disco in autunno.

In ogni caso, prima di fare congetture, attendiamo la conferma dei nuovi concerti dei Rammstein nel 2017: una volta arrivato l’annuncio ufficiale speriamo di poter valutare meglio la situazione e di avere anche maggiori informazioni al riguardo.

In ogni caso vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità e conferme.

